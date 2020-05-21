2020-05-21T13:44:31+03:00
Общество

Застрявшие в Италии брянцы вернутся домой 24 мая

Они прилетят в Москву спецрейсом
Мария Дедкова
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Кроме брянцев на борту будут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской и других областей.Кроме брянцев на борту будут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской и других областей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянцы, застрявшие в зараженной коронавирусом Италии, вернутся домой. По предварительному графику вывоза, который опубликовало Минкомсвязи, вылет рейса № AFL2407 РимМосква запланирован на 24 мая в 15.20 по местному времени.

Кроме брянцев на борту будут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской и других областей.

Как пояснили в Посольстве России в Италии, перелет организовали на платной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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