Застрявшие в Италии брянцы вернутся домой 24 мая
Они прилетят в Москву спецрейсом
Кроме брянцев на борту будут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской и других областей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянцы, застрявшие в зараженной коронавирусом Италии, вернутся домой. По предварительному графику вывоза, который опубликовало Минкомсвязи, вылет рейса № AFL2407 Рим – Москва запланирован на 24 мая в 15.20 по местному времени.
Кроме брянцев на борту будут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской и других областей.
Как пояснили в Посольстве России в Италии, перелет организовали на платной основе.
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ИСТОЧНИК KP.RU