В Брянской области за сутки от коронавируса выздоровели 83 человека
Новых смертей от нового заболевание не фиксировали
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В Брянской области за сутки от коронавируса вылечились 83 человека. Такие данные 21 мая опубликовали в региональном оперативном штабе. Новых смертей от коронавируса не зафиксировали.
Общее число выздоровевших составляет 1211 человек. При этом общее число заболевших - 2632.
По официальным данным, от коронавируса в регионе скончался 31 человек.
С начала эпидемии провели 32582 теста на заболевание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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