2020-05-21T11:28:48+03:00
Общество

В Брянской области за сутки от коронавируса выздоровели 83 человека

Новых смертей от нового заболевание не фиксировали
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области за сутки от коронавируса вылечились 83 человека. Такие данные 21 мая опубликовали в региональном оперативном штабе. Новых смертей от коронавируса не зафиксировали.

Общее число выздоровевших составляет 1211 человек. При этом общее число заболевших - 2632.

По официальным данным, от коронавируса в регионе скончался 31 человек.

С начала эпидемии провели 32582 теста на заболевание.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области за сутки от коронавируса выздоровели 83 человека
Оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 21 мая
Около 100 тысяч брянских семей получат по 10 тысяч рублей
В Брянской области выявили 117 новых случаев коронавируса
В ДТП на объездной под Брянском погибла 23-летняя девушка
Брянский губернатор осмотрел площадку для проведения Дня поля
Медики Выгоничской больницы пожаловались на нехватку защитных костюмов и отсутствие "коронавирусных" выплат
В брянских школах на последний звонок устроят Марафон выпускников
Брянский суд не разрешил открыть протестантскую церковь после вспышки коронавируса
В Брянске закрыли фотосалон и магазин одежды
В страшном ДТП под Брянском погиб 16-летний парень
Под Брянском столкнулись две легковушки
В Брянске на объездной случилось смертельное ДТП
Брянцев удивили бесплатные маски из туалетной бумаги в супермаркете
Из-за отсутствия пропусков у работников закрыли два брянских автосервиса и ларек с овощами
В Брянске ищут новых родителей для двухлетнего Сережи
В Брянске на Центральном пляже появится туалет и раздевалки
В сквере "Литий" в Брянске построят 45-метровый каскадный фонтан
Скончался бывший руководитель Брянского драматического театра Владимир Голуб
Когда захочу, тогда и заплачу