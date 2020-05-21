В Брянской области за сутки от коронавируса выздоровели 83 человека

21 Май 2020 2020-05-21T11:28:48+03:00

Новых смертей от нового заболевание не фиксировали

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В Брянской области за сутки от коронавируса вылечились 83 человека. Такие данные 21 мая опубликовали в региональном оперативном штабе. Новых смертей от коронавируса не зафиксировали.

Общее число выздоровевших составляет 1211 человек. При этом общее число заболевших - 2632.

По официальным данным, от коронавируса в регионе скончался 31 человек.

С начала эпидемии провели 32582 теста на заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU