Оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 21 мая
Число заболевших составило 2632 человека
К 21 мая домой отпустили 83 человек. Диагноз COVID-19 снят у 1211 брянцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом на 21 мая 2020 года. Теперь общее число заразившихся составляет 2632 человека.
За день зарегистрировали 117 новых случаев. Больше всего их в Брянске, Дятьковском и Трубчевском районах.
К 21 мая домой отпустили 83 человек. Диагноз COVID-19 снят у 1211 брянцев.
Активно в лабораториях региона занялись тестированием. За 24 часа специалисты проанализировали 1152 пробы.
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ИСТОЧНИК KP.RU