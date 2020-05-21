Оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 21 мая

21 Май 2020 2020-05-21T11:26:05+03:00

К 21 мая домой отпустили 83 человек. Диагноз COVID-19 снят у 1211 брянцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом на 21 мая 2020 года. Теперь общее число заразившихся составляет 2632 человека.

За день зарегистрировали 117 новых случаев. Больше всего их в Брянске, Дятьковском и Трубчевском районах.

К 21 мая домой отпустили 83 человек. Диагноз COVID-19 снят у 1211 брянцев.

Активно в лабораториях региона занялись тестированием. За 24 часа специалисты проанализировали 1152 пробы.

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ИСТОЧНИК KP.RU