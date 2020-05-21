2020-05-21T11:11:11+03:00
Общество

Около 100 тысяч брянских семей получат по 10 тысяч рублей

Единовременную помощь смогут получить не только родители, но и опекуны
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Выплаты назначат на 180 тысяч детей.Выплаты назначат на 180 тысяч детей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области деньги от государства получат около 100 семей. 10 тысяч рублей назначат более чем на 180 тысяч брянских детей от 3 до 16 лет.

Право на получение пособия имеют не только родители, но и опекуны. Но в этом случае заявление не может быть подано в электронном виде. Опекун должен подать его лично в пенсионном фонде или МФЦ, информирует пресс-служба брянского отделения пенсионного фонда России.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области за сутки от коронавируса выздоровели 83 человека
Оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 21 мая
Около 100 тысяч брянских семей получат по 10 тысяч рублей
В Брянской области выявили 117 новых случаев коронавируса
В ДТП на объездной под Брянском погибла 23-летняя девушка
Брянский губернатор осмотрел площадку для проведения Дня поля
Медики Выгоничской больницы пожаловались на нехватку защитных костюмов и отсутствие "коронавирусных" выплат
В брянских школах на последний звонок устроят Марафон выпускников
Брянский суд не разрешил открыть протестантскую церковь после вспышки коронавируса
В Брянске закрыли фотосалон и магазин одежды
В страшном ДТП под Брянском погиб 16-летний парень
Под Брянском столкнулись две легковушки
В Брянске на объездной случилось смертельное ДТП
Брянцев удивили бесплатные маски из туалетной бумаги в супермаркете
Из-за отсутствия пропусков у работников закрыли два брянских автосервиса и ларек с овощами
В Брянске ищут новых родителей для двухлетнего Сережи
В Брянске на Центральном пляже появится туалет и раздевалки
В сквере "Литий" в Брянске построят 45-метровый каскадный фонтан
Скончался бывший руководитель Брянского драматического театра Владимир Голуб
Когда захочу, тогда и заплачу