Около 100 тысяч брянских семей получат по 10 тысяч рублей

21 Май 2020 2020-05-21T11:11:11+03:00

Единовременную помощь смогут получить не только родители, но и опекуны

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В Брянской области деньги от государства получат около 100 семей. 10 тысяч рублей назначат более чем на 180 тысяч брянских детей от 3 до 16 лет.

Право на получение пособия имеют не только родители, но и опекуны. Но в этом случае заявление не может быть подано в электронном виде. Опекун должен подать его лично в пенсионном фонде или МФЦ, информирует пресс-служба брянского отделения пенсионного фонда России.

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ИСТОЧНИК KP.RU