Около 100 тысяч брянских семей получат по 10 тысяч рублей
Единовременную помощь смогут получить не только родители, но и опекуны
Выплаты назначат на 180 тысяч детей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области деньги от государства получат около 100 семей. 10 тысяч рублей назначат более чем на 180 тысяч брянских детей от 3 до 16 лет.
Право на получение пособия имеют не только родители, но и опекуны. Но в этом случае заявление не может быть подано в электронном виде. Опекун должен подать его лично в пенсионном фонде или МФЦ, информирует пресс-служба брянского отделения пенсионного фонда России.
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ИСТОЧНИК KP.RU