В Брянской области выявили 117 новых случаев коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T10:57:16+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 21 мая 2020 года составило 2632 человека. Таковы данные регионального оперштаба. За день зарегистрировали еще 117 новых случаев.

Больше всего заболевших – в Брянске. С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 1185 жителей областного центра. За день заболели 38 человек. Много новых случаев в Дятьковском районе - 13, а также в Трубчевском районе - 11.

По данным на утро 21 мая из брянских больниц выписали 83 пациентов.

За сутки сделали 1152 тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU