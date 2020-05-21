В брянских школах на последний звонок устроят Марафон выпускников

21 Май 2020 2020-05-21T08:16:12+03:00

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В брянских школах на последний звонок состоится Марафон выпускников. Сейчас уже известно, что последний звонок пройдет в онлайн формате. Как будут проходить выпускные, пока неизвестно.

С 20 по 24 мая ученики 9-х и 11-х классов могут записать визитку своего класса, где расскажут о своих достижениях в школе. Это может быть видео, фотографии или презентация. На втором этапе марафона с 24 по 26 мая школьники и родители могут записать поздравление своим учителям. И на последнем этапе педагоги выступят с последним словом в таком же формате.

Видео можно присылать в группу департамента образования и науки Брянской области в социальных сетях.

Решение о проведении выпускных и их формате примут после того, как назначен дату проведения ЕГЭ. В Брянской области в этом году со школой простятся больше 5700 учеников.

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ИСТОЧНИК KP.RU