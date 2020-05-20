Под Брянском столкнулись две легковушки
Под Брянском в микрорайоне Шибенец в городе Фокино столкнулись две легковушки. Сообщение о ДТП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.58 в среду, 20 мая.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения и работники скорой помощи.
- В результате ДТП есть пострадавшие, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
В социальных сетях пишут, что в автоаварии погиб один человек. На дороге столкнулись «Лада Иск Рей» и «девятка». Погибший ехал в ВАЗе.
Судя по фотографиям с места аварии, одна из машин врезалась в воинский мемориал.
Информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU