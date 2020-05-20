В Брянске на объездной случилось смертельное ДТП

20 Май 2020 2020-05-20T19:13:24+03:00

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В Брянске на объездной дороге 20 мая случилось смертельное ДТП. Об аварии написали пользователи в социальных сетях. По словам очевидцев, погибла девушка. Ее выкинуло при столкновении двух легковых машин на дорогу. После ее переехала фура.

Две столкнувшиеся машины оказались в кювете.

Кстати, в тот же день вторая смертельная авария случилась у микрорайона Шибенец. Там тоже столкнулись две легковушки. Одна из них врезалась в воинский мемориал. По словам очевидцев, авария не обошлась без жертв.

Официальной информации о двух ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU