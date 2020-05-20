Из-за отсутствия пропусков у работников закрыли два брянских автосервиса и ларек с овощами

20 Май 2020 2020-05-20T18:39:34+03:00

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Из-за отсутствия пропусков у работников в Жуковском районе закрыли два автосервиса, а в Советском районе Брянска - ларек «Овощи. Фрукты». 20 мая сотрудники управления потребительского рынка и полицейские проверили 691 объект торговли, общепита и услуг, а также 10 постоянно действующих рынков и ярмарок.

На восемь работников составили административные протоколы за невыполнение санитарных правил, действующих во время самоизоляции. Одного человека оштрафовали за то, что он находился в магазине без маски. Полицейские выдали 65 уведомлений о необходимости соблюдения на предприятиях масочного режима. Средства защиты в магазинах должны носить как покупатели, так и продавцы, сообщают в оперативном штабе.

Тем временем, брянцев возмутили одноразовые маски из туалетной бумаги. Такие средства защиты бесплатно выдавали в одном из супермаркетов. И его, видимо, вполне достаточно, чтобы и магазин, и покупатель избежали штрафов.

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ИСТОЧНИК KP.RU