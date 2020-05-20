В Брянске на Центральном пляже появится туалет и раздевалки
В Бежицком районе Брянска благоустроят Центральный пляж. Здесь уберут заросли и бурелом, заасфальтируют аллею, установят лавочки и фонари.
Также в лесу обустроят несколько небольших зон для кормления птиц и белок и площадку для размещения снежной горки в зимнее время.
На территории пляжа построят новый туалет, оборудуют контейнерную площадку. На самом пляже заменят песок, установят зонтики и кабинки для переодевания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Сейчас территория проходит процедуру торгов.
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ИСТОЧНИК KP.RU