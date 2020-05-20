В Брянске на Центральном пляже появится туалет и раздевалки

20 Май 2020 2020-05-20T17:03:26+03:00

На пляже заменят песок, установят зонтики и кабинки для переодевания. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Бежицком районе Брянска благоустроят Центральный пляж. Здесь уберут заросли и бурелом, заасфальтируют аллею, установят лавочки и фонари.

Также в лесу обустроят несколько небольших зон для кормления птиц и белок и площадку для размещения снежной горки в зимнее время.

На территории пляжа построят новый туалет, оборудуют контейнерную площадку. На самом пляже заменят песок, установят зонтики и кабинки для переодевания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сейчас территория проходит процедуру торгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU