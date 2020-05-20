Скончался бывший руководитель Брянского драматического театра Владимир Голуб

20 Май 2020 2020-05-20T16:05:21+03:00

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18 мая ушел из жизни бывший руководитель Брянского драматического театра. Советский режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Голуб более десяти лет жизни отдал Брянску. В 1970 году он окончил режиссерский факультет Щукинского училища и уже в 1971 году возглавил Брянский драматический театр. В период работы в Брянске, в январе 1981 года получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Владимир Голуб руководил брянской труппой до 1982 года. Затем несколько лет работал главным режиссером Ульяновского областного драмтеатра. С 1988 году служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

- Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни, — сообщили на сайте Александринского театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU