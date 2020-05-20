2020-05-20T14:50:18+03:00
Общество

Дислоцированные в Брянской области артиллерийские подразделения получили новое вооружение

Модернизация прошла в рамках государственного оборонного заказа
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба Западного военного округа.Фото: пресс-служба Западного военного округа.
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Расположенные на Брянщине артиллерийские подразделения общевойсковой армии Западного военного округа получили десять самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ2». На летних учениях военнослужащие приступят к их освоению. Обновление военной техники усилит боевой потенциал и создаст дополнительные возможности для тактических занятий и учений.

Гаубицу «Мста-СМ2» используют для подавления артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, живой силы противника. Основа огневой мощи 2С33 «Мста-СМ2» — орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту. Это превышает показатели других артиллерийских систем, информирует пресс-служба Западного военного округа Минобороны России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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