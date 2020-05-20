День поля-2020 в Брянске планируют провести в онлайн формате
Об этом говорили на встрече в замминистра сельского хозяйства Ольга Гатагова
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Международный и Всероссийский день поля-2020 в Брянске планируют провести в онлайн формате. Об этом говорили на встрече с заместителем министра сельского хозяйства Ольгой Гатаговой, сообщает ГТРК "Брянск".
Она обсудила с руководителями региона проведение Дня поля. Ранее Международный день картофельного поля Potato Days Russia и Всероссийский день поля собирались провести 30 и 31 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU