В брянском Сельцо на ямочный ремонт потратят 200 тысяч рублей
Дорожники вышли на строительные объекты 18 мая
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В городе Сельцо Брянской области 18 мая приступили к ямочному ремонту дорог. Первым объектом стала давно нуждающаяся в ремонте улица 22-го Партсъезда. Затем дорожники отремонтируют ряд центральных дорог и въезд в город.
Как сообщает районная газета «Сельцовский вестник», на ямочный ремонт в этом году планируют потратить около 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU