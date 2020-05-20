2020-05-20T14:02:43+03:00
Общество

В брянском Сельцо на ямочный ремонт потратят 200 тысяч рублей

Дорожники вышли на строительные объекты 18 мая
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В городе Сельцо Брянской области 18 мая приступили к ямочному ремонту дорог. Первым объектом стала давно нуждающаяся в ремонте улица 22-го Партсъезда. Затем дорожники отремонтируют ряд центральных дорог и въезд в город.

Как сообщает районная газета «Сельцовский вестник», на ямочный ремонт в этом году планируют потратить около 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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