В Брянской области в закрытом из-за коронавируса городе ремонтируют дворы

20 Май 2020 2020-05-20T13:50:26+03:00

В Сельцо уже приступили к работам около детского сада

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В городе Сельцо Брянской области начали ремонт придомовых территорий с примыкающего к детскому саду «Ивушка» двора дома № 8а по проезду Горького. Здесь планируют сделать подходы к подъездам, установить лавочки, организовать новое освещение и парковку.

В течение ремонтного сезона сделают еще два двора: у домов № 13 и 13а по проезду Горького и у дома № 1 по улице Горького. Ремонт ведется в рамках программы «Современная комфортная городская среда», сообщает «Сельцовский вестник».

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ИСТОЧНИК KP.RU