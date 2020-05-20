2020-05-20T13:15:28+03:00
Политика

Борис Пайкин: «Стимулирующая мера господдержки поможет российскому бизнесу»

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
Изменить размер текста:

Кабмин начал реализацию инициативы президента о выдаче кредитов под 2% на поддержку занятости и утвердил правила предоставления субсидий банкам для возмещения недополученных доходов.Во время пандемии и после нее мера господдержки поможет российскому бизнесу, считает член фракции ЛДПР в ГД Борис Пайкин

Борис Романович также отметил,что программа льготного кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, направлена в первую очередь на сохранение занятости работников и поддержку восстановления бизнеса после пандемии.

При этом ежемесячное кредитование не будет превышать двух МРОТ на каждого работника в течение пяти месяцев. То есть, если, например, на микропредприятии работают 10 человек, то ежемесячно, начиная с 1 июня и до 1 ноября 2020 года, оно сможет получать до 240 тысяч кредитных денежных средств, а это более 1 миллиона рублей за весь период. Средства будут предоставляться по ставке в 2%, а при сохранении 90% штата организации в период действия кредитного договора и вовсе будут списаны за счет государства.

«Эта мера распространяется не только на пострадавшие отрасли, перечень которых определен правительством, но и на дополнительные отрасли экономики, требующие поддержки для возобновления деятельности. Это производство одежды, мебели, текстильных изделий и других непродовольственных товаров, объяснил парламентарий. В тоже время, с принятием правительством актуальных мер усиливается проблема ограничения пострадавших отраслей кодами общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), в результате чего многие предприятия не могут получить необходимые меры поддержки. Наша комиссия Госдумы по вопросам поддержки МСП как раз сейчас совместно с правительством и бизнесом занимается проработкой вопросов расширения кодов ОКВЭД, а также возможности введения дополнительного механизма определения пострадавших отраслей, например по критерию падения выручки на 30-50%».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске ищут новых родителей для двухлетнего Сережи
В Брянске на Центральном пляже появится туалет и раздевалки
В сквере "Литий" в Брянске построят 45-метровый каскадный фонтан
Скончался бывший руководитель Брянского драматического театра Владимир Голуб
Когда захочу, тогда и заплачу
Задержанного за взятку брянского полицейского уволили из УМВД
В Брянске начали строить разворотное кольцо на проспекте Московском
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Дислоцированные в Брянской области артиллерийские подразделения получили новое вооружение
День поля-2020 в Брянске планируют провести в онлайн формате
В брянском Сельцо на ямочный ремонт потратят 200 тысяч рублей
На проходных БМЗ установили тепловизионные комплексы
В Брянской области в закрытом из-за коронавируса городе ремонтируют дворы
14 тысяч брянских предпринимателей могут получить МРОТ
Борис Пайкин: «Стимулирующая мера господдержки поможет российскому бизнесу»
В Брянске завели уголовное дело на полковника УМВД Сергея Артемова
Брянские заключенные произвели 370 тонн консервов
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 110 человек
В Брянской области скончался еще один пациент с коронавирусом
ПТИЧИЙ ДВОР-приобретайте домашнее хозяйство в нем!
В Брянской области в жилом доме обнаружили гранату
В Брянске за взятку завели уголовное дело на выскопоставленного полицейского
В Брянске продолжается расследование уголовного дела главы Советского района
В Брянске сняли на видео стадо кабанов