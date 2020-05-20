Брянские заключенные произвели 370 тонн консервов

20 Май 2020 2020-05-20T11:54:10+03:00

В Сураже в колонии-поселении №3 работает участок по заготовке овощей

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В Брянской области в суражской колонии-поселении №3 работает цех консервации овощей. За четыре месяца этого года здесь изготовили 370 тонн продукции.

Заключенные перерабатывают морковь, капусту, свеклу, лук, производят яблочный сок. Часть овощей выращивают на собственных площадях. На производстве трудится 16 мужчин и женщин.

По информации пресс-службы УФСИН России по Брянской области, в целом объем производства за четыре месяца превысил 70 процентов от общего объема, произведенного в колонии, и составил 16,5 миллионов рублей.

До конца года заключены контракты с 20 территориальными органами службы исполнения наказания России на поставку консервированных овощей.

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ИСТОЧНИК KP.RU