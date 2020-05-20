В Брянской области в жилом доме обнаружили гранату

20 Май 2020 2020-05-20T10:54:16+03:00

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В Брянской области в квартире умершего человека обнаружили взрывные устройства.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, для идентификации предмета были вызваны специалисты инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии.

Саперы определили находки как гранату Ф1 и запал УЗРГМ. Взрывчатые предметы были обезврежены и переданы полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU