2020-05-20T10:54:16+03:00
Общество

В Брянской области в жилом доме обнаружили гранату

Опасная находка находилась в квартире, принадлежавшей умершему человеку
Татьяна Александрова
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
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В Брянской области в квартире умершего человека обнаружили взрывные устройства.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, для идентификации предмета были вызваны специалисты инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии.

Саперы определили находки как гранату Ф1 и запал УЗРГМ. Взрывчатые предметы были обезврежены и переданы полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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