В Брянской области в жилом доме обнаружили гранату
Опасная находка находилась в квартире, принадлежавшей умершему человеку
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянской области в квартире умершего человека обнаружили взрывные устройства.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, для идентификации предмета были вызваны специалисты инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии.
Саперы определили находки как гранату Ф1 и запал УЗРГМ. Взрывчатые предметы были обезврежены и переданы полицейским.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU