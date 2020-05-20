Почти восемь тысяч нуждающихся брянских семей ждут квартиры по 10 лет

20 Май 2020 2020-05-20T08:36:11+03:00

Улучшить свои жилищные условия в прошлом году смогли 1410 человек

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В Брянской области 7899 семей нуждающихся в жилье, ждут положенные квартиры по 10 лет. Такие данные приводит Брянскстат.

Всего, по данным на начало этого года, в очереди на улучшение жилищных условий стоят 15 537 семей.

84 семьи живут в "коммуналках", 1140 – в общежитиях, а 178 – в ветхих и аварийных домах.

В 2019 в новые дома въехали 1410 семей, из них 7 – это инвалиды и участники Великой отечественной войны, 33 - семьи погибших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий, 156 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 616 - "чернобыльцы", 156 - многодетных и 239 молодых семьи. Получили жилые помещения вне очереди 40 семей лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

Общая площадь заселенного жилья составила 71,8 тысячи квадратных метра, из них 6,9 тысячи квадратных метра в домах новостройках.

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ИСТОЧНИК KP.RU