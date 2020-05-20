2020-05-20T08:36:11+03:00
Общество

Почти восемь тысяч нуждающихся брянских семей ждут квартиры по 10 лет

Улучшить свои жилищные условия в прошлом году смогли 1410 человек
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области 7899 семей нуждающихся в жилье, ждут положенные квартиры по 10 лет. Такие данные приводит Брянскстат.

Всего, по данным на начало этого года, в очереди на улучшение жилищных условий стоят 15 537 семей.

84 семьи живут в "коммуналках", 1140 – в общежитиях, а 178 – в ветхих и аварийных домах.

В 2019 в новые дома въехали 1410 семей, из них 7 – это инвалиды и участники Великой отечественной войны, 33 - семьи погибших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий, 156 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 616 - "чернобыльцы", 156 - многодетных и 239 молодых семьи. Получили жилые помещения вне очереди 40 семей лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

Общая площадь заселенного жилья составила 71,8 тысячи квадратных метра, из них 6,9 тысячи квадратных метра в домах новостройках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы пожаловались на полосу препятствий на улице Объездной
Почти восемь тысяч нуждающихся брянских семей ждут квартиры по 10 лет
Студентам БГТУ разрешили не платить за общежитие до 31 мая
В Брянске два дня будут ловить любителей ездить по "встречке"
В Брянске изменится расписание автобуса №106
Лаборанты, технички и буфетчицы брянских больниц получат "коронавирусные" доплаты
В Брянске запустили котельные
В брянских Клинцах завершили ремонт трех улиц
В Брянске стартовал капитальный ремонт стадиона «Спартак»
В Брянске организатор банды похитителей дизтоплива получил четыре года колонии
В Новозыбкове число коек для коронавирусных больных увеличили в 3,5 раза
Работающие брянские пенсионеры могут продлить больничный до 29 мая
Умерла брянская поэтесса и артистка областной филармонии Нина Герова
147 брянских предприятий получили беспроцентный кредит на зарплату
В Брянске на улице Правды оборудовали новое освещение
В Брянске охранная фирма незаконно заработала 3 миллиона рублей
Кто готов построить? Я!
11 июня депутаты назначат выборы брянского губернатора
Брянскстат: жители области месяц могут питаться на 4047 рублей
Брянский коллектив стал лауреатом дистанционных конкурсов мастерства