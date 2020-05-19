В Брянске изменится расписание автобуса №106
Интервал движения в будни сократится до 20 минут
На линию выйдут две дополнительные единицы подвижного состава. Фото: "Брянский автобус"
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С 20 мая в Брянске изменится расписание автобуса №106. На маршруте увеличивается количество автобусов. На линию выйдут две дополнительные единицы подвижного состава.
- Теперь данный маршрут по будням будут обслуживать 6 автобусов, а интервал движения в часы-пик сократится вдвое - с 40 до 20 минут, - рассказали в БГПАТП.
Полное расписание движения автобуса № 106 смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU