19 Май 2020 2020-05-19T20:27:00+03:00

На линию выйдут две дополнительные единицы подвижного состава. Фото: "Брянский автобус"

Интервал движения в будни сократится до 20 минут

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С 20 мая в Брянске изменится расписание автобуса №106. На маршруте увеличивается количество автобусов. На линию выйдут две дополнительные единицы подвижного состава.

- Теперь данный маршрут по будням будут обслуживать 6 автобусов, а интервал движения в часы-пик сократится вдвое - с 40 до 20 минут, - рассказали в БГПАТП.

Полное расписание движения автобуса № 106 смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU