В брянских Клинцах завершили ремонт трех улиц
В брянском городе Клинцы завершили капитальный ремонт на трех улицах: Семашко, Рябка и Ворошилова. На улицах Заводская, Займищенская и 706 Продотряда реконструкция продолжается.
По сообщению пресс-службы Брянской областной Думы, благодаря бюджетной экономии в городе дополнительно сделают тротуары и восстановят остановки по улице 706 Продотряда. Длина уже отремонтированного участка тротуара с одной стороны составит 280 метров, с другой — 611 метров.
Кроме этого, на сэкономленные деньги планируют установить бордюры на улицах Скачковской и Бессарабова.
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ИСТОЧНИК KP.RU