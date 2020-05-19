В брянских Клинцах завершили ремонт трех улиц

19 Май 2020 2020-05-19T18:06:52+03:00

На трех других работы пока продолжаются

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В брянском городе Клинцы завершили капитальный ремонт на трех улицах: Семашко, Рябка и Ворошилова. На улицах Заводская, Займищенская и 706 Продотряда реконструкция продолжается.

По сообщению пресс-службы Брянской областной Думы, благодаря бюджетной экономии в городе дополнительно сделают тротуары и восстановят остановки по улице 706 Продотряда. Длина уже отремонтированного участка тротуара с одной стороны составит 280 метров, с другой — 611 метров.

Кроме этого, на сэкономленные деньги планируют установить бордюры на улицах Скачковской и Бессарабова.

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ИСТОЧНИК KP.RU