В Брянске стартовал капитальный ремонт стадиона «Спартак»

19 Май 2020 2020-05-19T17:54:32+03:00

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В Фокинском районе Брянска стартовал капитальный ремонт стадиона «Спартак». Он находится на улице Менжинского. На объекте начали снимать старое покрытие, которое давно пришло в негодность. Завезли строительные материалы. На стадион 19 мая заехала тяжелая техника, сообщают «Брянские известия».

Стадион «Спартак» ни разу не ремонтировали со времен постройки 34 года назад.

На ремонтные работы выделили 62 миллиона рублей по нацпроекту «Демография». На стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием площадью больше 7200 метров. Здесь разместятся шесть беговых дорожек 400 метров вокруг стадиона и восемь — для бега по прямой.

На поле и дорожках уложат сертифицированное покрытие. После ремонта стадион сможет принимать соревнования областного уровня. По уровню оснащенности стадион «Спартак» должен занять второе место в городе — после стадиона «Десна».

На объект завезли гравий и песок.Фото: Анна ЛЕВКИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU