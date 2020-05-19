2020-05-19T17:49:56+03:00
Общество

В Брянске организатор банды похитителей дизтоплива получил четыре года колонии

Приговор не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Суд приговорил виновного к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.Суд приговорил виновного к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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19 мая Фокинский районный суд Брянска вынес приговор одному из организаторов банды похитителей дизельного топлива.

42-летнего жителя Московской области признали виновным в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере.

В ноябре 2017 года трое злоумышленников сделали врезку в магистральный нефтепродуктопровод и похитили больше 730 тонн топлива. Причиненный ущерб превысил 31,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Преступление раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил виновного к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

К слову, в апреле 2019 года один из организаторов преступной группы уже выслушал приговор. Еще один участник преступной группы находится в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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