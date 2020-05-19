В Брянске организатор банды похитителей дизтоплива получил четыре года колонии
19 мая Фокинский районный суд Брянска вынес приговор одному из организаторов банды похитителей дизельного топлива.
42-летнего жителя Московской области признали виновным в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере.
В ноябре 2017 года трое злоумышленников сделали врезку в магистральный нефтепродуктопровод и похитили больше 730 тонн топлива. Причиненный ущерб превысил 31,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Преступление раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ.
Суд приговорил виновного к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
К слову, в апреле 2019 года один из организаторов преступной группы уже выслушал приговор. Еще один участник преступной группы находится в розыске.
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ИСТОЧНИК KP.RU