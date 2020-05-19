2020-05-19T18:42:15+03:00
Общество

В Новозыбкове число коек для коронавирусных больных увеличили в 3,5 раза

Под госпиталь отдали терапевтическое отделение районной больницы
Мария Дедкова
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В Новозыбкове число коек для больных с коронавирусом увеличили в 3,5 раза. Теперь специализированный госпиталь сможет принять не 40, а 140 пациентов.

В медучреждении перепрофилировали терапевтическое отделение, сообщает Новозыбков.SU.

Напомним, госпиталь для больных с COVID-19 открыли в начале мая. Теперь он один из самых крупных на юго-западе области.

Здесь будут принимать пациентов из Новозыбкова и соседних районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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