147 брянских предприятий получили беспроцентный кредит на зарплату
147 брянских предприятий получили кредиты на зарплату сотрудников под ноль процентов. По данным Брянского отделения Банка России, предприятия подали 246 обращений.
Больше половины - 147 заявок - на сумму 311 миллионов рублей направили представители малого и среднего бизнеса. От индивидуальных предпринимателей поступило 98 заявок на 146 миллионов рублей.
Банки одобрили 60% заявлений на 290 миллионов рублей.
Напомним, получить беспроцентный кредит на зарплаты могут получить представители наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
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ИСТОЧНИК KP.RU