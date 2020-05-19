2020-05-19T17:01:38+03:00
Общество

147 брянских предприятий получили беспроцентный кредит на зарплату

Банки одобрили заемы на 290 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Напомним, получить беспроцентный кредит на зарплаты могут получить представители наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.Напомним, получить беспроцентный кредит на зарплаты могут получить представители наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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147 брянских предприятий получили кредиты на зарплату сотрудников под ноль процентов. По данным Брянского отделения Банка России, предприятия подали 246 обращений.

Больше половины - 147 заявок - на сумму 311 миллионов рублей направили представители малого и среднего бизнеса. От индивидуальных предпринимателей поступило 98 заявок на 146 миллионов рублей.

Банки одобрили 60% заявлений на 290 миллионов рублей.

Напомним, получить беспроцентный кредит на зарплаты могут получить представители наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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