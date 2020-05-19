В Брянске охранная фирма незаконно заработала 3 миллиона рублей

19 Май 2020 2020-05-19T16:16:55+03:00

У предприятия не было лицензии

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В Брянске охранная фирма, работавшая незаконно, получила три миллиона рублей. Это выяснила прокуратура области, которая организовала и провела проверку исполнения законодательства об охранной деятельности.

- Охранное предприятие, не имеющее лицензии с декабря 2018 года, фактически продолжало оказывать услуги в течение 2019-го , - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За это время оно получило около 3 миллионов рублей. По результатам рассмотрения материалов органом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство".

Всего после проверок правоохранителей возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, в суд направлено 2 административных исковых заявления, возбуждено 1 уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU