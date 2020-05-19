Брянскстат: жители области месяц могут питаться на 4047 рублей

19 Май 2020 2020-05-19T15:13:53+03:00

Стоимость продуктовой корзины здесь увеличилась с начала года на 4,9, 5,8, 4,9 и 6,6 % соответственно. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Стоимость минимального набора продуктов на месяц для жителей Брянской области составила 4047 рублей. Такие данные за апрель приводит Брянскстат.

По сравнению с декабрем прошлого года стоимость продовольственной корзины увеличилась на 5,1 % процента, а с марта - на 2,9%.

Жители Брянска месяц могут питаться на 4171,75,рубля, Новозыбкова – 3893,69 рубля, Клинцов – 3800,68 рубля, а жители Навли – 4027,57 рубля.

Стоимость продуктовой корзины здесь увеличилась с начала года на 4,9, 5,8, 4,9 и 6,6 % соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU