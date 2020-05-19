Брянский коллектив стал лауреатом дистанционных конкурсов мастерства

19 Май 2020 2020-05-19T14:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавируса открыла новый для многих формат проведения творческих конкурсов и фестивалей — дистанционный. Брянский фольклорный ансамбль «Зарянка» стал участником и лауреатом нескольких таких проектов.

Коллектив получил диплом лауреата I степени международного конкурса детского и юношеского творчества «Жаворонок звонкий», сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации. Солистка ансамбля Александра Досугова стала лауреатом II степени международного конкурса народного творчества «Тихая моя Родина».

«Зарянка» победила в международных конкурсах «Великой Победе — 75!» и «Русский сувенир — гордость России». А также во всероссийских конкурсах «Горизонты педагогики» и «Мои таланты». Кроме этого, руководитель коллектива Татьяна Ситникова заняла первое место в нескольких конкурсах профессионального мастерства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU