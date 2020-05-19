2020-05-19T15:21:12+03:00
Общество

Председатель Брянского областного суда решил отправиться в Калининград

Мария Дедкова
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Фото: Брянский областной судФото: Брянский областной суд
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Председатель Брянского областного суда Евгений Быков собирается уйти со своего поста. Он подал заявление на замещение вакантной должности главы Калининградского областного суда.

Кандидатуру Евгения Быкова рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей России 26 мая, сообщается на сайте ведомства.

Также на эту должность претендует действующий заместитель председателя Калининградского областного суда Николай Ларин.

СПРАВКА

Евгений Быков родился 3 сентября 1970 года в Брянске. После окончания средней школы поступил в Свердловское высшее военно-политическое училище. С 1991 по 1995 год проходил службу на офицерских должностях в Приморском крае.

С 1998 года – судья, с 2002 года – заместитель председателя Томского гарнизонного военного суда. В январе 2006 года назначен на должность председателя Владикавказского гарнизонного военного суда. Полковник юстиции запаса.

С сентября 2011 года по август 2013 года – заместитель председателя Верховного Суда Республики Ингушетия.

В 2019 году он был назначен председателем Брянского областного суда на новый 6-летний срок полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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