В Брянской области высадили 314 тысяч саженцев деревьев
В Брянской области проходит международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
78 гектаров земель лесного фонда отдано под посадку различных культур. Участники акции высадили больше 314 тысяч сеянцев дуба, ели, сосны.
Праздничные мероприятия завершатся в День памяти и скорби - 22 июня. Сотрудники управления лесами планируют подготовить информацию о событиях военных лет и вкладе лесников в приближение Победы.
Акция «Сад памяти» проводится с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению санитарной безопасности, сообщают в пресс-службе управления лесами Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU