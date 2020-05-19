В Брянской области высадили 314 тысяч саженцев деревьев

19 Май 2020 2020-05-19T14:25:42+03:00

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В Брянской области проходит международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

78 гектаров земель лесного фонда отдано под посадку различных культур. Участники акции высадили больше 314 тысяч сеянцев дуба, ели, сосны.

Праздничные мероприятия завершатся в День памяти и скорби - 22 июня. Сотрудники управления лесами планируют подготовить информацию о событиях военных лет и вкладе лесников в приближение Победы.

Акция «Сад памяти» проводится с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению санитарной безопасности, сообщают в пресс-службе управления лесами Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU