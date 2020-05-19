Брянская многодетная семья приютила лисенка

19 Май 2020 2020-05-19T12:50:45+03:00

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Брянская многодетная семья из Почепа приютила лисенка. Животное осталось без матери. Его нашли на дороге, покормили кошачьим кормом. Потом принесли в приют для птиц. Об этом написала его хозяйка Наталия Исачкина в социальных сетях.

Лисенку уже дали имя - его зовут Лаки. Правда, после того, как он окрепнет, его выпустят обратно в лес. Это произойдет в том случае, если лисенок научится сам добывать себе пищу.

- Хоть лиса из семейства псовых, но характер у нее больше кошачий, - пишет Наталия. - Поэтому они быстрее находят общий язык с кошками.

Лисенок пока живет в клетке. По словам Наталии, чтобы нормально развиваться, ему, как и любому малышу, нужны общение и игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU