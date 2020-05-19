За сутки на Брянщине провели почти в пять раз меньше тестов на коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T12:08:25+03:00

Всего с начала пандемии в регионе сделали 30237 тестов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За последний день в Брянской области провели 259 тестов на COVID-19. Таковы данные оперштаба на утро 19 мая.

При этом днем ранее в брянских лабораториях выполнили 1200 исследований на новое заболевание. Всего с начала пандемии в регионе сделали 30237 тестов.

За последние сутки COVID-19 выявили еще у 112 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU