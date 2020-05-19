На стоянке Виноградова под Брянском восстановили разрушенную вандалами печь

19 Май 2020 2020-05-19T16:06:16+03:00

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В Брянской области добровольцы отряда «Лиза Алерт» восстановили разрушенную вандалами партизанскую стоянку имени Виноградова. Напомним, в конце апреля накануне празднования 75-летия Победы мемориал полностью облагородили стальзаводчане, которые шефствуют над этим местом долгие годы. Они убрали мусор, восстановили землянку и партизанскую печь. Однако порядок продержался недолго.

Уже в середине мая приехавшие на мемориал брянцы увидели страшную картину:

- Были с ребенком на стоянке Виноградова, хотели рассказать об истории и памяти народа, а увидели обратное. Сталелитейщики привели в порядок поляну возле землянки, а какие-то люди изуродовали печку, вырвали из нее жаровню... Превратили памятник в место для пикников и воровства! - рассказали возмущенные жители.

К ремонту партизанской стоянки оперативно подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». Волонтеры восстановили печь и вырванную жаровню, убрали мусор. Ребята рассказали, что часто проводят в окрестностях воинского монумента отрядные учения и с особым почтением относятся к памяти героев войны.

- Давайте любить и уважать нашу историю, созидать, а не разрушать мир, который нас окружает. Давайте преумножать красоту, а не уничтожать ее, - написали они на странице своего отряда в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU