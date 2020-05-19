Уроженку Брянской области подозревают в убийстве 9-месячного сына

19 Май 2020 2020-05-19T10:42:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженку Брянщины подозревают в жестоком убийстве новорожденного сына. Трагедия произошла в подмосковном городе Коломна.

По версии следствия, 16 мая в полицию обратился 28-летний житель Коломны, который нашел в квартире бездыханное тело девятимесячного сына. Мужчина вернулся с работы, а ребенок лежал в детской кроватке, не подавая признаков жизни.

- Матери мальчика в этот момент не было в квартире, - рассказали в ГСУ СК России по Московской области. - По предварительным данным эксперта, ребенка задушили.

По факту убийства завели уголовное дело, специалисты выясняют точную причину смерти малыша. Также правоохранители ищут его мать.

Как стало известно «Экспресс-газете», подозреваемая – 24-летняя уроженка Брянщины. Трагедия могла произойти из-за послеродовой депрессии у девушки. Она оставила мужу письмо, в котором объяснила мотивы своего поступка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU