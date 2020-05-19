2020-05-19T08:25:15+03:00
Общество

Федеральный оперштаб посчитал число заболевших на 100 тысяч брянцев

За неделю ситуация ухудшилась
Ольга УМАРОВА
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В среднем по стране показатель составил 198 инфицированных на 100 тысяч населения.В среднем по стране показатель составил 198 инфицированных на 100 тысяч населения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Федеральный оперативный штаб опубликовал новую статистику по ситуации с коронавирусом в регионах. В частности, стало известно о числе инфицированных на 100 тысяч населения.

В Брянской области данный показатель составил 188,6. Это на 50 человек больше, чем неделю назад. Прежняя цифра - 138,6 случаев на 100 тысяч брянцев. Таким образом, ситуация изменилась в худшую сторону.

В среднем по стране показатель составил 198 инфицированных на 100 тысяч населения. Напомним, за последние сутки на Брянщине выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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