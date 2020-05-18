В Брянске киоски "Союзпечати" продолжают борьбу за выживание
Во время пандемии в бедственном положении оказались газетные киоски Брянка. Об этом рассказал гендиректор регионального центра дистрибуции прессы (РЦДП) Виктор Киселев.
Из-за вынужденного простоя выручка РЦДП упала вдовое.
- Это продолжалось больше трех недель, - рассказал Виктор Киселев корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске. - Все это время правительство области не включало киоски «Союзпечати» в список системообразующих предприятий. Поэтому в апреле выручка упала почти на 80 процентов. Также мы столкнулись с тем, что нашим сотрудникам затягивали выдачу пропусков.
Сейчас на работу вышли почти все киоскеры (обслуживание только «через окошко»). Исключение составляют сотрудники старше 65 лет.
- Они находятся дома, и в условиях пандемии мы должны продолжать платить всем работникам, - говорит Виктор Киселев. - Но ситуация остается очень напряженной, потому что добиться федеральной поддержки на деле оказалось очень непросто. Вместе с тем падает покупательский спрос, люди просто стали больше экономить – в том числе на печатной продукции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU