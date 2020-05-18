2020-05-18T18:25:35+03:00
Общество

В Брянске завершили расследование уголовного дела организатора убийства 57-летнего мужчины

31-летнего горожанина подозревают в шести преступлениях
Мария Дедкова
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По версии следствия, в сентябре прошлого года 31-летний обвиняемый создал банду для убийства жителя Брянска. Мужчина хотел завладеть участками потерпевшего.По версии следствия, в сентябре прошлого года 31-летний обвиняемый создал банду для убийства жителя Брянска. Мужчина хотел завладеть участками потерпевшего.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянске завершили расследование уголовного дела 31-летнего жителя Брянска. Его обвиняют сразу в шести преступлениях.

По версии следствия, в сентябре прошлого года 31-летний обвиняемый создал банду для убийства жителя Брянска. Мужчина хотел завладеть участками потерпевшего.

Банда детально разработала план преступления, выбрала место и оружие, а также место, чтобы спрятать тело.

19 сентября фигуранты уголовного дела застрелили 57-летнего жителя Брянска. Тело они спрятали в автомобильной смотровой яме гаража, которую засыпали песком и залили бетоном. Кроме этого, организатор банды похитил у потерпевшего документы на земельные участки и паспорт гражданина, необходимые для сделки с недвижимостью.

- В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - А его материалы с обвинительным заключением переданы прокурору для его утверждения и направления уголовного дела в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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