В Брянске к концу мая планируют на треть выполнить ремонт дорог

18 Май 2020 2020-05-18T16:20:27+03:00

В прошлом году к середине мая подрядчики только приступали к реконструкции

Изменить размер текста: A A

В Брянске к конце мая планируют на треть выполнить ремонт дорог, намеченный на этот год. В прошлом году в это время подрядчики только приступали к реконструкции. Результаты 2019 года позволили оптимизировать работу и скорректировать сроки.

Работы идут уже на 19 из 20 запланированных объектов. На 13 улицах работы находятся на стадии асфальтирования проезжей части. Ведется укладка нижнего выравнивающего и верхнего основного слоев.

- В Брянске в 2020 году отремонтируют 32,5 километров городских улиц, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Всего планируется сделать 20 улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU