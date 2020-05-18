В Брянске к концу мая планируют на треть выполнить ремонт дорог
В Брянске к конце мая планируют на треть выполнить ремонт дорог, намеченный на этот год. В прошлом году в это время подрядчики только приступали к реконструкции. Результаты 2019 года позволили оптимизировать работу и скорректировать сроки.
Работы идут уже на 19 из 20 запланированных объектов. На 13 улицах работы находятся на стадии асфальтирования проезжей части. Ведется укладка нижнего выравнивающего и верхнего основного слоев.
- В Брянске в 2020 году отремонтируют 32,5 километров городских улиц, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Всего планируется сделать 20 улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU