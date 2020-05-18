В Брянске в этом году высадят около 250 тысяч цветов
Первыми распустились тюльпаны
На смену тюльпанам сотрудники дорожного управления города высадят бегонию, гацанию, портулаки, бархатцы, герань, цинерарию, ампельные вербену и петунию.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянск к лету украсили цветами. В этом году их высадят 250 тысяч штук. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Самыми первыми в городе распустились тюльпаны. Им на смену сотрудники дорожного управления города высадят бегонию, гацанию, портулаки, бархатцы, герань, цинерарию, ампельные вербену и петунию.
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ИСТОЧНИК KP.RU