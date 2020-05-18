2020-05-18T14:26:54+03:00
Общество

В Брянске закрыли вход в полуразрушенное историческое здание

Бездомные часто используют его для ночлежки
Марина АНТОНОВА
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Фото: "РИА Стрела".Фото: "РИА Стрела".
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В Брянске закрыли вход в историческое здание на перекрестке улиц Красноармейской и Луначарского. Дом часто служил ночлежкой для бездомных. Местные жители говорят, что находили там использованные шприцы и пустые бутылки из-под алкоголя. Несколько раз дом горел - его тушили пожарные.

В полуразрушенном доме иногда "играют" подростки: скачут по крышам, бьют шифер и стеклянные бутылки. Местные жители просят снести дом, пишет "РИА Стрела".

Но дома №30 и №28 на улице Красноармейской являются учтенными элементами исторической градостроительной среды. Соответствующая информация есть на сайте управления по охране и сохранению культурного наследия Брянской области. Но здание, как это часто бывает, никто не собирается ни охранять, ни сохранять. В нем остаются выбитыми окна на первом этаже. В дом по-прежнему могут проникнуть люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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