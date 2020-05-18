В Брянске к ремонту круглого сквера не допустили одного подрядчика
В Брянске к ремонту сквера Карла Маркса не допустили одного из подрядчиков. Прокуратура выяснила, что члены комиссии приняли необоснованное решение — отказали в участии в электронном аукционе.
- На пять членов комиссии завели административные дела, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Троим уже выписали штрафы — по 30 тысяч рублей на каждого. Дела в отношении двух членов комиссии еще рассматривают.
Напомним, круглый сквер в центре Брянска отремонтировали в прошлом году. Деньги на работы выделяли по национальному проекту «Жилье и городская среда».
По информации мэрии Брянска, стоимость контракта на ремонт сквера составила 42,9 миллиона рублей. Работы проводила подрядная организация ООО «СтройСервисТрейд».
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ИСТОЧНИК KP.RU