Брянские велосипедисты потушили лесной пожар

18 Май 2020 2020-05-18T11:59:29+03:00

Сообщение об этом появилось утром 18 мая в одной из социальных сетей

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В брянском лесу велосипедисты потушили начинающийся пожар. Сообщение об этом появилось утром 18 мая в одной из социальных сетей.

Любители активного отдыха во время велопрогулки заметили задымление на лесной опушке. Ребята не смогли проехать мимо и сразу же приступили к тушению. По их словам, пожарным машинам потребовалось бы много времени, чтобы попасть на место происшествия. Кроме этого, в глухом лесу плохо работала мобильная связь. На борьбу со стихией потребовалось около часа. В итоге огонь был потушен.

— Ребята большие молодцы, настоящие герои, взяв еловые ветви, соблюдая определенную безопасность, сбили огонь и практически спасли лес, — рассказал очевидец.

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ИСТОЧНИК KP.RU