В Брянской области от коронавируса за сутки выздоровело всего 16 человек

18 Май 2020 2020-05-18T11:28:38+03:00

Всего от коронавиурса выздоровели 1017 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По сообщению оперштаба, по состоянию на 18 мая из больниц было выписано только 16 человек. Число пациентов, вылечившихся от новой инфекции, стало наименьшим за последние дни.

Напомним, 17 мая число победивших опасное заболевание составило 92 человека. Днем ранее данная цифра была на уровне 64 человек. Всего же на сегодняшний день полностью излечилось 1017 жителей Брянщины.

В понедельник в Брянской области подтвердили 115 новых случаев заболевания. Общее число заболевших составило 2293 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU