В Брянской области за сутки зарегистрировали 115 новых случаев COVID-19

18 Май 2020 2020-05-18T10:56:29+03:00

Из больниц за день выписали всего 16 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Списки людей с подтвержденным коронавирусом в Брянской области за минувшие сутки пополнили 115 человек.

Теперь общее число пациентов составило 2293. Такие данные на 18 мая 2020 года приводит региональный оперативный штаб.

Из больниц за день выписали всего 16 человек. Пока такой показатель не позволяет региону двигаться в сторону снятия ограничительных мер.

Общее число тестов на коронавирус на территории региона составило почти 30 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU