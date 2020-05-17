В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса
По данным федерального Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
Но говорить о снятии ограничительных мер, например, в Брянской области пока рано.
Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для оценки готовности регионов к поэтапному снятию ограничений. Один из основных показателей для мониторинга - коэффициент распространения инфекции, сообщает ТАСС. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня.
Специалисты рассчитали этот коэффициент для всех регионов.
В Брянской области показатель оказался равен 1,22. Это означает, что нам пока рано выходить из режима самоизоляции. Напомним, об этом говорил на встрече с журналистами губернатор Александр Богомаз.
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ИСТОЧНИК KP.RU