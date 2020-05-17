В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T16:42:12+03:00

В Брянской области показатель оказался равен 1,22. Это означает, что нам пока рано выходить из режима самоизоляции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От этого показателя зависит снятие ограничений в регионе

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По данным федерального Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

Но говорить о снятии ограничительных мер, например, в Брянской области пока рано.

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для оценки готовности регионов к поэтапному снятию ограничений. Один из основных показателей для мониторинга - коэффициент распространения инфекции, сообщает ТАСС. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня.

Специалисты рассчитали этот коэффициент для всех регионов.

В Брянской области показатель оказался равен 1,22. Это означает, что нам пока рано выходить из режима самоизоляции. Напомним, об этом говорил на встрече с журналистами губернатор Александр Богомаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU