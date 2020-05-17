2020-05-17T16:42:12+03:00
Общество

В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса

От этого показателя зависит снятие ограничений в регионе
Мария Дедкова
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В Брянской области показатель оказался равен 1,22. Это означает, что нам пока рано выходить из режима самоизоляции.В Брянской области показатель оказался равен 1,22. Это означает, что нам пока рано выходить из режима самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным федерального Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

Но говорить о снятии ограничительных мер, например, в Брянской области пока рано.

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для оценки готовности регионов к поэтапному снятию ограничений. Один из основных показателей для мониторинга - коэффициент распространения инфекции, сообщает ТАСС. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня.

Специалисты рассчитали этот коэффициент для всех регионов.

В Брянской области показатель оказался равен 1,22. Это означает, что нам пока рано выходить из режима самоизоляции. Напомним, об этом говорил на встрече с журналистами губернатор Александр Богомаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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