В Унече за две недели развернули госпиталь для больных с коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T14:23:55+03:00

В медучреждении смогут принять до 400 пациентов

Изменить размер текста: A A

В Унече подготовили госпиталь на 400 пациентов с COVID-19. Его развернули всего за две недели.

- Здание построено в 1938 году, еще до войны, -рассказали в оперативном штабе Брянской области. - С 2014 года оно не эксплуатировалось из-за того, что все перекрытия были деревянными, а пожарной сигнализации должного уровня установлено не было.В рамках перепрофилирования все работы по обеспечению пожарной безопасности и установке пожарной сигнализации выполнены.

Госпиталь рассчитан на 400 мест, все они оснащены кислородом.

Рабочие трудились круглосуточно и почти без выходных, поэтому обустроить госпиталь получилось в такие сжатые сроки.

Таким образом, в Брянской области создали три тысячи коек для пациентов коронавирусной инфекцией.

После госпиталь станет корпусом Брянской областной инфекционной больницы. Он поможет освободить отделения Брянской областной больницы для лечения пациентов с другими заболеваниями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU