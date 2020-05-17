В Стародубском районе перевернулся ВАЗ: погиб 29-летний водитель
Пострадавшего пассажира госпитализировали
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В Стародубском районе 16 мая произошло смертельное ДТП. Около 0.10 на третьем километре автодороги «Стародуб – Погар» перевернулась легковушка, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗа-217230 съехал в кювет, где машина опрокинулась.
В ДТП автомобилист от полученных травм скончался. 25-летнего пассажира с диагнозом "ушиб грудной клетки, перелом ребер , перелом костей предплечья" госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU