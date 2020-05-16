В Брянской области за день выявили 285 нарушителей масочного режима

16 Май 2020 2020-05-16T21:16:45+03:00

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16 мая в Брянской области прошли массовые рейды в поисках нарушителей масочного режима. С проверками прошлись сотрудники управления потребительского рынка, чиновники и полицейские.

Контролеры посетили 1032 магазина, парикмахерских, аптек и 11 рынков.

Проверяющие нашли 285 нарушителей. Им выдали уведомления, сообщили в оперативном штабе.

Также они составили 22 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. Из них 10 — на предприятия торговли, реализующие непродовольственные товары, и 12 — на граждан, посещавших магазины без масок.

Во время рейдов закрыли 3 магазина: 2 - в Новозыбкове и 1 - в Климовском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU