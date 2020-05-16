В Брянской области за день выявили 285 нарушителей масочного режима
16 мая в Брянской области прошли массовые рейды в поисках нарушителей масочного режима. С проверками прошлись сотрудники управления потребительского рынка, чиновники и полицейские.
Контролеры посетили 1032 магазина, парикмахерских, аптек и 11 рынков.
Проверяющие нашли 285 нарушителей. Им выдали уведомления, сообщили в оперативном штабе.
Также они составили 22 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. Из них 10 — на предприятия торговли, реализующие непродовольственные товары, и 12 — на граждан, посещавших магазины без масок.
Во время рейдов закрыли 3 магазина: 2 - в Новозыбкове и 1 - в Климовском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU