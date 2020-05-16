Брянские полицейские патрулируют Ходаринское озеро
В Брянске заметили полицейских, которые дежурят у Ходаринского озера. Фотографии местные жители опубликовали в социальных сетях.
Озеро не отцеплено и проезд вдоль него открыт. Однако отдыхать и гулять по берегу нельзя. Правоохранители следят, чтобы жители округи не отправились сюда на шашлыки.
К слову, дежурят полицейские и на Андреевском лугу возле Свенского монастыря. Напомним, в Брянской области до 31 мая действует режим самоизоляции. Без особой необходимости жителям не разрешают выходить на улицу. А тем более - отправляться компанией на прогулку или шашлыки.
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ИСТОЧНИК KP.RU