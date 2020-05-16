Брянская область приняла «Эстафету Победы»
16 мая Брянская область приняла «Эстафету Победы». На площади Партизан состоялось торжественная встреча символа акции.
- Эстафета Победы проходит вдоль границ СНГ, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Акция направлена на единение и укрепление дружбы стран СНГ, сохранение и увековечивание памяти о героической борьбе наших народов против фашизма.
Стартовала акция в феврале сразу в Бресте и в Мурманске, а завершится - 28 мая, в День пограничника, у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
Символ эстафеты — копия пограничного столба, обвитого георгиевской лентой. Его привезли пограничники из Смоленска. Теперь эстафета Победы пройдет по приграничным районам Брянщины. Затем символ передадут Курской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU