16 Май 2020 2020-05-16T15:05:37+03:00

Символ эстафеты — копия пограничного столба, обвитого георгиевской лентой. Его привезли пограничники из Смоленска. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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16 мая Брянская область приняла «Эстафету Победы». На площади Партизан состоялось торжественная встреча символа акции.

- Эстафета Победы проходит вдоль границ СНГ, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Акция направлена на единение и укрепление дружбы стран СНГ, сохранение и увековечивание памяти о героической борьбе наших народов против фашизма.

Стартовала акция в феврале сразу в Бресте и в Мурманске, а завершится - 28 мая, в День пограничника, у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Символ эстафеты — копия пограничного столба, обвитого георгиевской лентой. Его привезли пограничники из Смоленска. Теперь эстафета Победы пройдет по приграничным районам Брянщины. Затем символ передадут Курской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU